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04.11.2020 - 16:33 | | DHA

Kanlı pusu! Lokanta çalışanı silahlı saldırıda öldü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde lokantada çalışan Murat Deniz (30), siparişten dönerken kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Deniz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kanlı pusu! Lokanta çalışanı silahlı saldırıda öldü

Olay, saat 13.30 sıralarında Cemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir lokantada paket servis görevlisi olarak çalışan Murat Deniz, 80 LN 448 plakalı motosiklet ile bir müşteriye yemek götürdü. Yemeği teslim edip, iş yerine dönmek üzere tekrar motosikletine binen Deniz, yanına yaklaşan kişi tarafından tabancayla başından vuruldu.

Saldırgan kaçarken, çağırılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Deniz'in duran kalbi buradan yeniden çalıştırıldı. Tedaviye alınan Murat Deniz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

 

 

 

Mucize kurtuluşu ağlayarak anlattıİzmir'de meydana gelen depremde kendisinin üç, komşusunun bir çocuğuyla göçük altında kalan ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayarak kurtulan Fatma Aladağ, yaşadığı zor anları, gözyaşlarıyla hatırlıyor.
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