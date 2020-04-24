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24.04.2020 - 10:39 | | AA

Kanola tarlaları bu yıl boş kaldı!

Edirne'de tarlalarda çiçek açan kanola bitkisi görsel şölen sunuyor.

Kanola tarlaları bu yıl boş kaldı!

Ayçiçeğinden önce tarlaları sarıya boyayan kanola rengiyle göz kamaştırıyor ve kahverengi toprağı bir halı gibi örten sarısıyla güneşi çağrıştırıyor.

Önceki yıllarda fotoğraf tutkunlarının sıklıkla çekim yaptığı  yerlerden olan kanola tarlaları da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını  nedeniyle tenhalaştı. Geçmişte özellikle hafta sonları kalabalık olan tarlalarda  bu sene fotoğraf çekenlerin sayısı oldukça azaldı. Fotoğraf çekmek için tarlaya  gelenlerden bazılarının Kovid-19 salgını nedeniyle maske kullandıkları dikkati  çekti.

Tarlalarda objektife gülümseyen fotoğrafseverler, pencerelerden  gördükleri güzel sarı tarlaların adeta kendilerini davet ettiğini ifade ediyor.

 

 

Profesörü, Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar!Kayseri Erciyes Üniversitesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kazım Üzüm’ü (65), arayan telefon dolandırıcıları, Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu üyeliğine seçildiğini belirterek verdiği hesap numarasına bağış yapmasını istedi. Olayı araştıran ve dolandırılmak istendiğini öğrenen Üzüm’ün şikayeti üzerine polis dolandırıcıları tespit etmek için çalışma başlattı.
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