‘Kanser hastaları asla ziyaretçi kabul etmesin’

Hancılar, kişinin yaşı ne olursa olsun, ciddi kalp damar hastalığı varsa koronavirüse bağlı ölüm oranı yüzde 13.2, diyabet hastalığı varsa yüzde 9.2 ve kanser hastalarında da yüzde 7.6 oranına yükseldiğine dikkat çekerek, tüm kanser hastalarının yeni koronavirüsten korunma konusunda dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Hastalığın akciğer üzerindeki etkileri göz önüne alınırsa, KOAH ve akciğer kanseri hastalıkları birlikte olan hastaların daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Hancılar yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: “Aktif kemoterapi, immünoterapi ve radyoterapi devam eden hastalarımız kesinlikle tedavilerine ara vermemelidirler. Kanser hastalarına, kapalı mekanlardan mümkün olduğunca uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Açık havada virüsün yayılma riski olmadığı için maske takmak gereksizdir. Hastalarımızın açık havada yapacakları geziler, temiz hava ile temasları bizim için olumludur bu nedenle öneriyoruz.”