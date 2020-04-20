Kanun Eş Anlamlısı Nedir? Kanun Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığında kanun kelimesinin eş anlamlısı ‘yasa’ olarak öne çıkıyor. Yasa ve kanun kelimelerinin yazılışları farklı olsa dahi aynı anlamı üzerinden cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

Kanun Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Kanun kelimesinin eş anlamlısı olarak karşımıza ‘yasa’ çıkıyor. Aynı anlama gelmeleri ile beraber tek başına ya da cümle içerisinde değerlendirmek mümkün.

Kanun Nedir?

Kanun belli amaç altında ele alınmış ve toparlanmış kurallar bütünüdür. Daha çok devlet bünyesinde belli başlı bazı kriterler ve sınırlar ele alınmak suretiyle, toplumun uyması gerektiği kurallar bütünü olarak söylemek mümkün. Eğer bu kurallara uyulmaz ise o zaman kanun çerçevesinde kişi cezalandırılabilir. Kanun kelimesinin aynı şekilde eş anlamlısı olarak ‘yasa’ sözcüğü üzerinden de değerlendirebilirsiniz.