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15.10.2020 - 06:35 | | AA

Kanyon yürüyüşünde kaybolan ABD'li turist bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kanyon yürüyüşünde kaybolan ABD'li turist AKUT ekiplerince bulundu.

Kanyon yürüyüşünde kaybolan ABD'li turist bulundu

İçmeler Mahallesi'ndeki kanyonda yürüyüşe çıkan 27 yaşındaki Madison Jack Roland, havanın kararmasıyla yolunu bulamayınca telefonla yardım istedi.

Kanyona Marmaris AKUT ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AKUT ekipleri, kanyonda mahsur kalan ABD'li turisti yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından kurtardı.

Sağlık ekiplerince kontrol edilen Roland'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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