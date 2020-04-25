25.04.2020 - 05:11 |
Kapalı Alanda Sigara İçmek Yasak Mı? 2020 Kapalı Alanda Sigara İçme Cezası Ne Kadar?
Son yıllarda hakkında en çok arama yapılan konulardan biri olan kapalı alanda sigara içmek cezası ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki yurt genelindeki binlerce vatandaşımızın oldukça merak ettiği kapalı alanda sigara içmek cezası ne kadar oldu? İşte 2020 kapalı alanda sigara içmek cezası...
2020 yılında sigarayla ilgili cezalar büyük oranda arttı. Bu nedenle tütün ürünleri kullanan, sigara içen vatandaşlar yeni ceza miktarlarını araştırmaya başladı. İşte sigara cezaları 2020...
KAPALI ALANDA SİGARA İÇME CEZASI NE KADAR?
Sigarayla mücadele 2020 yılında tüm hızıyla sürüyor. Kapalı ortamda sigara içme cezası 2019 yılında 153,5 Türk Lirasıydı. 2020 yılında bu rakam artış gösterdi. 2020 yılında kapalı ortamda sigara içme cezası 188 Türk Lirası oldu. Yasak yerde sigara içen de aynı tutarda ceza ödeyecek.
Sigara izmaritini yere atan ve çevreyi kirleten vatandaşa 2019 yılında 91,5 TL kesilen ceza 2020 yılında 112 TL'ye yükseldi.
6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.