Kapalı Alanda Sigara İçmek Yasak Mı? 2020 Kapalı Alanda Sigara İçme Cezası Ne Kadar?

2020 yılında sigarayla ilgili cezalar büyük oranda arttı. Bu nedenle tütün ürünleri kullanan, sigara içen vatandaşlar yeni ceza miktarlarını araştırmaya başladı. İşte sigara cezaları 2020...



KAPALI ALANDA SİGARA İÇME CEZASI NE KADAR?



Sigarayla mücadele 2020 yılında tüm hızıyla sürüyor. Kapalı ortamda sigara içme cezası 2019 yılında 153,5 Türk Lirasıydı. 2020 yılında bu rakam artış gösterdi. 2020 yılında kapalı ortamda sigara içme cezası 188 Türk Lirası oldu. Yasak yerde sigara içen de aynı tutarda ceza ödeyecek.



Sigara izmaritini yere atan ve çevreyi kirleten vatandaşa 2019 yılında 91,5 TL kesilen ceza 2020 yılında 112 TL'ye yükseldi.