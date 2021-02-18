18.02.2021 - 12:11 |
Kapalı Alanda Sigara İçmek Yasak Mı? 2021 Kapalı Alanda Sigara İçme Cezası Ne Kadar?
Son yıllarda hakkında en çok arama yapılan konulardan biri olan kapalı alanda sigara içmek cezası ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki yurt genelindeki binlerce vatandaşımızın oldukça merak ettiği kapalı alanda sigara içmek cezası ne kadar oldu? İşte 2021 kapalı alanda sigara içmek cezası...
2021 yılında sigarayla ilgili cezalar büyük oranda arttı. Bu nedenle tütün ürünleri kullanan, sigara içen vatandaşlar yeni ceza miktarlarını araştırmaya başladı. İşte sigara cezaları 2021...
KAPALI ALANDA SİGARA İÇME CEZASI NE KADAR? 2021
Polis ve Jandarma tarafından gözlemlenerek işletme sahibine ve sigar içenlere de dahil olmak üzere, 188 TL' den başlayarak mekana ise 7 Bin 453 TL para cezası yazılacaktır.