Kapalı çarşı esnafını bezdiren hırsızlar yakalandı!

Manavgat ilçesinde turistik kapalı çarşıda 29 Haziran tarihinden bu yana yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından da yola çıkarak hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen, M.T., B.Ö., yabancı uyruklu İ.M. ile suça sürüklenen çocuklar V.K., Ö.Y. ve B.Y.'yi yakaladı. Şüphelilerden B.Ö. ile suça sürüklenen çocuklar V.K., Ö.Y., B.Y. ile B.B. hakkında adli işlem yapıldı.

SERBEST KALDI DÖRT GÜN SONRA MOTOSİKLET ÇALDI

Daha önce kapalı çarşıdan yaptığı hırsızlık güvenlik kameralarına yansıyan ve polis tarafından İ.M. isimli şüpheliyle yakalanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.T.'nin serbest bırakıldıktan dört gün sonra S.İ. isimli şüpheliyle birlikte motosiklet çaldığı da tespit edildi. İ.S. ve M.T. polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.