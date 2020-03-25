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25.03.2020 - 00:23 | | AA

Kapalı olan kafeteryaya giden kişiler uyardı, bıçaklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yeni tip koronovirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan kafeteryaya giden 2 kişi, kendilerine uyarıda bulunan iş yeri çalışanını darbetti ve bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre Selvilitepe Mahallesi'nde Atatepe Sosyal Tesisleri'ninde bulunan kafeteryaya gelen, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında işletmenin masalarında oturdu.

Kafeterya çalışanı Mustafa B. bu kişilere işletmenin kapalı olduğunu, ayrılmaları gerektiğini söyledi.

Tartışma üzerine 2 şüpheli Mustafa B'yi darbetti ve bıçakla boynundan yaralayarak kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mustafa B. olay yerindeki tedavisinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheliler yakalamak için çalışma başlattı.

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