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30.12.2020 - 15:13 | | DHA

Kapalı olan kamp alanında geceleyen 39 kaçak göçmen yakalandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde kapalı olan kamp alanına girip, kapısını kırdıkları bungalov evde geceleyen 7'si çocuk, 39 kaçak göçmen, yanlarında şişme botla yakalandı.

Kapalı olan kamp alanında geceleyen 39 kaçak göçmen yakalandı

Kemer'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grubun yanlarında bulunan şişme botla saat 11.30 sıralarında D-400 karayolu üzerinde yürüdüğü ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye giden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İran, Irak ve Suriye uyruklu 7'si çocuk, 6'sı kadın, toplam 39 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler ifadeleri için yakındaki bir boş alanda toplandı.

Yapılan araştırmada dün gece İzmir'den iki araç ile Kemer'e gelen kaçak göçmenlerin ilçe merkezinde bulunan ve mahkeme kararıyla kapalı durumdaki Kındılçeşme kamp alanına girdiği, içerideki bungalov evin kapısını kırdıktan sonra da geceyi burada geçirdiği belirlendi. Kaçak göçmenlerin İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.

Bu arada, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de kaçak göçmenlere yönelik denizde kontrolleri devam ediyor.

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