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19.12.2020 - 05:09 | | AA

Kapalı otoparktaki lüks araçta yangın çıktı

Ankara'da bir sitenin kapalı otoparkında bulanan lüks araçta çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.

Kapalı otoparktaki lüks araçta yangın çıktı

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi 1820. Cadde'de bulunan bir sitenin kapalı otoparkındaki Emrah B'ye ait 06 DV 6573 plakalı otomobilin motor bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otoparktan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını diğer araçlara sıçramadan söndürdü.

Kapalı otoparktaki lüks araçta yangın çıktı

Hasara yol açan yangında dumandan etkilenen bina sakinleri, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Yangın nedeniyle otoparkta aracı bulunan vatandaşlar, kısa süreli panik yaşarken ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Test yaptırıp yola çıktılar, HES koduna takıldılarGaziantep'te, koronavirüs testi yaptırıp yola çıkan Mesut S. (26), ile ağabeyi Abdullah S. (28)nin testinin pozitif, kardeşinin de temaslı olduğu Aksaray'da polis kontrolünde HES kodu sorgulamasında belirlendi. Ambulansla karantinaya alınmak için KYK yurduna götürülen kardeşlere 3 bin 150şer TL idari para cezası uygulandı.
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