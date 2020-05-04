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04.05.2020 - 16:08 | | DHA

Kapalı restorandan 10 bin liralık bakır sürahi çaldılar!

Eskişehir’de kapalı restorana giren 1'i kadın 4 şüpheli, 10 bin lira değerindeki 56 bakır sürahi çalarak kaçtı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kapalı restorandan 10 bin liralık bakır sürahi çaldılar!

Olay, Eskişehir-Bursa karayolu üzerindeki bir restoranda meydana geldi. Corona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan restoranın mutfak ve depo kısmına çıkan kapının havalandırma bölümünden giren şüphelilerden biri dışarıda gözcülük yaparken, diğer 3 şüpheli ise restoranda güvenlik kameralarını iptal etmeye çalıştı.

Başarılı olamayınca ellerine geçirdikleri sopalarla açılarını değiştirdi. Yüzlerini kapatan şüpheliler restoranda çöp poşetine 10 bin lira değerinde olduğu belirtilen özel yapım 56 bakır sürahiyi doldurarak kaçtı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Restoran sahibi kontrol etmek için geldiği iş yerinde sürahilerin çalındığını görünce polise haber verdi.

İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

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