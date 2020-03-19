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19.03.2020 - 10:21 | | DHA

Kapalıçarşı ikinci kez dezenfekte edildi

İstanbul'un tarihi mekanlarından Kapalıçarşı corona virüs salgınına karşı ikinci kez dezenfekte edildi.

Kapalıçarşı ikinci kez dezenfekte edildi

Türkiye'de corona virüs vakalarının tespit edilmesinden sonra önlemler artırıldı. Bu kapsamda İstanbul'da turistlerin uğrak noktalarından biri olan Tarihi Kapalıçarşı ikinci kez dezenfekte edildi. Özel kıyafetler giyen görevlilerin yaptığı çalışmada çarşının her köşesi ilaçlandı. İnsanların temas ettiği tarihi sütunlar, dükkanların camları ile birlikte zemin de dezenfekte edildi.

"KAPALIÇARŞI ÇOK GÜVENLİ"

Kapalıçarşı'ya Teknik Danışmanlık yapan Suat Çiftçi çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çiftçi, "Şu an Kapalıçarşı'da hijyen ile alakalı bir çalışma yapıyoruz. Kapalıçarşı için hazırlattığımız özel bir solüsyon ile Kapalıçarşı'nın mevcut virüs ile alakalı bir dezenfekte çalışması yapıyoruz. Bu çalışmayı her hafta Çarşamba akşamları yapıyoruz. Sabahları ayrıyeten aynı solüsyonlar ile zemin temizliğini yapıyoruz. Şu an Kapalıçarşı ile ilgili gerçeği yansıtmayan söylentiler var. Burası çok güvenli. Burası ile ilgili bir sıkıntımız yok." dedi.

Kapalıçarşı ikinci kez dezenfekte edildi

Kapalıçarşı ikinci kez dezenfekte edildi

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