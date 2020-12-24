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24.12.2020 - 14:31 | | DHA

Kapalıçarşı'da şok görüntü! Binlerce dolarlık zarar var

İstanbul Kapalıçarşı'da yapılan zemin çalışması sırasında şebeke borusu patladı. Çanta satışı yapan iki dükkandaki ürünler zarar gördü.

Kapalıçarşı'da şok görüntü! Binlerce dolarlık zarar var

Zemin ve altyapı çalışması yapılan Kapalıçarşı'da bu sabah İSKİ'ye ait şebeke suyu borusunda patladı. Ekipler kısa sürede müdahale ederek onarım yaptı. Bu olaydan yaklaşık bir saat sonra aynı yerdeki su borusu tekrar patladı. Metrelerce yukarı fışkıran su nedeniyle çanta satışı yapan iki dükkandaki ürünler hasar gördü.

Dükkan çalışanları ve vatandaşlar ıslanan ürünleri kurtarmak için büyük çaba gösterdi. Patlayan boruya giden su kesilerek önlem alındıktan sonra yeniden onarıldı. 

Dükkan sahibi Mikail Küçükyılmaz "Bu Kapalıçarşı'nın hali nedir. Yaklaşık 20 bin dolar zararımız var. Bu zararı kim karşılayacak, kimse yok ortada. Ne Kapalıçarşı yönetimi ne de hiç kimse ortada yok. Su borusu patladı iki dükkana zarar verdi. Zaten işler kötü, biz bu zararın altından nasıl kalkacağız" diye konuştu. 

Kapalıçarşıda şok görüntü Binlerce dolarlık zarar var
Kapalıçarşıda şok görüntü Binlerce dolarlık zarar var


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