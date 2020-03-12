‘Kapalıçarşı’da sonuçlar negatif’

O iddialardan biri de vakanın Kapalıçarşı’da bir kuyumcu dükkânında çalışanlardan biri olduğu yönündeydi. İddialarla ilgili Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş şu açıklamayı yaptı: “Ailenin özel bir hastaneden aldığı baba H.Y. ve oğlu O.Y. adına 9 Mart’ta Sağlık Bakanlığı’nda Kovid-19 olarak gösterilen virüsün negatif çıktığıyla ilgili belgeler şu an elimde. Aileyle görüştüm, herhangi bir sıkıntılarının olmadığını, hastanede de zatürre teşhisiyle olduklarını ifade ettiler.”