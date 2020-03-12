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12.03.2020 - 07:00 | | ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

‘Kapalıçarşı’da sonuçlar negatif’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’deki ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıklamasının ardından sosyal medyada vakayla ilgili çok sayıda iddia ortaya atıldı.

‘Kapalıçarşı’da sonuçlar negatif’
ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

O iddialardan biri de vakanın Kapalıçarşı’da bir kuyumcu dükkânında çalışanlardan biri olduğu yönündeydi. İddialarla ilgili Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş şu açıklamayı yaptı: “Ailenin özel bir hastaneden aldığı baba H.Y. ve oğlu O.Y. adına 9 Mart’ta Sağlık Bakanlığı’nda Kovid-19 olarak gösterilen virüsün negatif çıktığıyla ilgili belgeler şu an elimde. Aileyle görüştüm, herhangi bir sıkıntılarının olmadığını, hastanede de zatürre teşhisiyle olduklarını ifade ettiler.” 

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