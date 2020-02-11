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11.02.2020 - 14:54 | | AA

'Kapan operasyonları'nda 108 mağara/sığınak imha edildi

İçişleri Bakanlığınca yapılan "Kapan operasyonlarında" 108 mağara/sığınak imha edildi, 23 işbirlikçi yakalandı, 463 kilogram esrar ele geçirildi.

'Kapan operasyonları'nda 108 mağara/sığınak imha edildi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2020'nin başlamasıyla bölücü terör örgütü PKK'yı tamamen ülke gündeminden çıkarmak, bölgede barındığı belirlenen teröristleri etkisiz hale getirmek ve sözde barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla Kapan operasyonları başladı.

İlk operasyon 915 personelin katılımıyla 11 Ocak'ta Mardin'de "Kapan-1 Bagok" adıyla yapıldı. Sonra sırasıyla Hatay'da "Kapan-2 Amanoslar", Hakkari'de "Kapan-3 Kavaklı", Batman'da "Kapan-4 Mava", Şırnak'ta "Kapan-5 Gabar" ve son olarak Diyarbakır-Batman ara hattında "Kapan-6 Zori" operasyonları başarıyla yapıldı.

Operasyonlarda 108 mağara/sığınak imha edildi, 23 işbirlikçi yakalandı, 463 kilogram esrar ele geçirildi. Yine operasyonlarda, 2 roketatar/lav/bombaatar, 1 makineli tüfek, 6 piyade tüfeği, 14 tabanca/av tüfeği, 40 el yapımı patlayıcı, 25 el bombası, 904 kilogram patlayıcı 7 bin 600 çeşitli çapta mühimmat ele geçirildi.

Kapan operasyonlarının vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde devam edeceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Misliyle belalarını buldularCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde konuşma yaptı. İdlib'de rejim unsurlarının alçak saldırısıyla ilgili son dakika açıklaması yapan Erdoğan, "Misliyle belalarını buldular ama yetmez daha devam edecek. Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler." dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarınki AK Parti Grup toplantısında İdlib'deki saldırı sonrası atılacak adımları açıklayacaklarını bildirdi.
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