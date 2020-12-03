MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kapanan kıraathanesini manava çevirdi
ABONE OL
03.12.2020 - 15:27 | | DHA

Kapanan kıraathanesini manava çevirdi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, Ömer Özalan (55) koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan kıraathanesini manava çevirdi.

Kapanan kıraathanesini manava çevirdi

Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde Ömer Özalan, 3 yıldır işlettiği kıraathanenin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanması üzerine iş yerini manava çevirdi. Evine ekmek götürmeye çalıştığını söyleyen Ömer Özalan, “Evimize ekmek götürmeye çalışıp kimseye muhtaç olmamaya çalışıyoruz. Böylece iş yerimi manava çevirdim. Ülke olarak zor durumlardan geçiyoruz. Vatandaş olarak buna katlanmak zorundayız. Bir tarafa gidip de dilenmiyoruz ve onurumuzla mücadele ediyoruz. Ayakta durmaya çalışıyoruz" dedi.

Kapanan kıraathanesini manava çevirdi

Bazı esnafın kendisini şikayet ettiğini ifade eden Özalan, "Eskiden TIR şoförlüğü yapıyordum ve bir ayağımı kaybettim. Kahvemiz tamamen manava döndü. Eşimiz ve dostumuz yardımcı olmak amacıyla alışveriş yapıyorlar. Harçlığımızı çıkartıyoruz. Bazı esnaf, kıraathanenin manav olması nedeniyle şikayette bulundular. Neticede biz devam ediyoruz, ekmek paramızı çıkartmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

İlginç kazalar kameraya yansıdıAdıyaman’da dikkatsizlik ve kural ihlali nedeniyle yaşanan kazalar KGYS kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tavuk karası olduğu için görevden alınan öğretmen hukuk mücadelesi başlattı

Tavuk karası olduğu için görevden alınan öğretmen hukuk mücadelesi başlattı

Tek tek açıklandı işte en ucuz otomobiller

Tek tek açıklandı işte en ucuz otomobiller

'Bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma'

'Bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma'

İmamoğlu açılışa katıldı! Kalabalık içeriye sığmayınca sosyal mesafeye uyulmadı

İmamoğlu açılışa katıldı! Kalabalık içeriye sığmayınca sosyal mesafeye uyulmadı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet