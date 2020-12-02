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02.12.2020 - 14:15 | | DHA

Kapı kapı dolaştılar! T.C. kimlik numaralarında ilk 3 rakam detayı...

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçileri, karantinadaki vatandaşların adreslerine giderek evlerinde olup olmadıklarını tek tek denetliyor. Bekçiler, karantinadakilere cama ya da balkona çıkmalarını rica ederek bilgilendirme yapıyor.

Kapı kapı dolaştılar! T.C. kimlik numaralarında ilk 3 rakam detayı...
Kapı kapı dolaştılar! T.C. kimlik numaralarında ilk 3 rakam detayı...
Kapı kapı dolaştılar! T.C. kimlik numaralarında ilk 3 rakam detayı...
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Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen FİTAS uygulaması (Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi) Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince önemle uygulanıyor. Kentin 17 ilçesinde polis merkez amirliklerine bağlı mahalle bekçileri, her gün düzenli olarak telefonlarından açtıkları uygulama ile Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşları, kapılarına kadar giderek, evde olup olmadıklarını kontrol ediyor. Evde olmayan hastalar için ilk olarak tutanak tutuluyor. İkinci kez evde olmama durumunda ise cezai işlem uygulanıyor.

Denetimler kapsamında Osmangazi ilçesine bağlı Çarşı Polis Merkez Amirliği'nde görevli mahalle bekçileri, ilçenin Hocahasan ve Davutkadı mahallelerinde karantinadaki vatandaşları denetledi. Cep telefonlarından açtıkları FİTAS sistemiyle karantinadaki vatandaşların adreslerini tespit eden ekipler, daha sonra bu kişileri arayıp kontrol amacıyla cama ya da balkona çıkmalarını rica etti. Ekipler, karantinadaki kişilerden T.C. kimlik numaralarının ilk 3 rakamı ile son 3 rakamını da söylemelerini isteyerek kişileri teyit etti. Denetimler sırasında karantinadaki vatandaşlar ekiplere ilgileri için teşekkür etti.

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