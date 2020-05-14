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14.05.2020 - 14:57 | | DHA

Kapı kırılarak içeriye girildi! Baygın halde bulundu

Sivas’ta, Kadir Demirhan (70) yalnız yaşadığı 4 katlı apartmanın en üst katındaki evinde, kapıyı kırarak giren itfaiye ekiplerince baygın halde bulundu.

Kapı kırılarak içeriye girildi! Baygın halde bulundu

Esentepe Mahallesi Toki Evleri CY-4 Blok'un en üst katındaki dairede yalnız yaşayan Kadir Demirhan'dan bir süredir haber alamayan komşuları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Gelen ekipler, kapının kilitli olması üzerine itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerince kırılarak girilen evde Demirhan, baygın halde bulundu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Kadir Demirhan, ambulansla Numune Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Olay yerindeki çalışmaları, çocukların da izlediği görüldü.

 

 

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