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08.04.2020 - 10:01 | | İHA

Kapıcının corona testi pozitif çıkınca apartman karantinaya alındı

 Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 9 katlı bir bina Covid-19 nedeniyle karantina altına alındı. Binaya giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kapıcının corona testi pozitif çıkınca apartman karantinaya alındı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sancaktepe Mahallesi 4356. Sokak üzerinde bulunan bir binanın görevlisi, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Görevliye hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca, bina karantinaya alındı. Binanın girişlerine görevlilerce şerit çekilirken, giriş çıkışlar ise yasaklandı.

Bir bina sakini, görevlide corona virüs tespit edildiği için dün öğleden sonra binanın karantina altına alındığını, karantinanın 14 gün süreceğini söyledi.

Müşteriden aldığı paralara sirke ve kolonya ile dezenfekteKARS'ın Selim ilçesinde, bakkal dükkanı işleten Kerem Keklik (39), koronavirüs salgını nedeniyle hijyeni elden bırakmıyor. Keklik, iş yerine gelip alışveriş yapan müşterilerin verdiği kağıt ve demir paraları sirke ya da kolonya ile dezenfekte ettikten sonra kasaya bırakıyor.
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