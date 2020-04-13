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13.04.2020 - 10:04 | | İHA

Kapıcının testi pozitif çıkınca

Kayseri’de bir apartmanın kapıcısında korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, 14 katlı apartman karantinaya alındı.

Kapıcının testi pozitif çıkınca

Kayseri Talas ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde bulunan Nakış Apartmanının görevlisi rahatsızlığı nedeni ile hastaneye gitti. Hastanede yapılan kontroller sonrasında corona virüs testi pozitif çıkan kapıcının bulunduğu 14 katlı apartman karantina altına alındı.

14 günlük karantina sürecine alınan apartman, polis ekipleri tarafından kontrol edilerek giriş ve çıkışlara kapatıldı.

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