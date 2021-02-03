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03.02.2021 - 10:46 | | AA

﻿Kapıkule Sınır Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu

Kapıkule Sınır Kapısında yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan bir TIR'da 230 kilogram esrar ele geçirildi, TIR sürücüsü gözaltına alındı.

﻿Kapıkule Sınır Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan E.B'nin kullandığı TIR Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin şüphesi ve risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına sevk edildi.

Boş olarak girdiği beyan edilen araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpekler "Belga ve Lili"'nin de katılımıyla yapılan detaylı aramada TIR dorse tavanının sacla kapatıldığı belirlendi.

﻿Kapıkule Sınır Kapısında uyuşturucu operasyonu

Sac levhanın sökülmesi ile gizli bölmeye saklanan paketler halinde 230 kilogram esrar ele geçirildi.

TIR şoförü E.B. gözaltına alındı.

Kamyonun otomobile çarptığı kaza, kameradaAFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde kamyonun otomobile çarptığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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