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05.10.2020 - 15:34 | | DHA

Kapıkule'de 212 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapılan araçta gerçekleştirilen aramada, 212 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kapıkule'de 212 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avrupa ülkelerinden temin edilen uyuşturucunun Türkiye'ye getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan A.E.I. yönetimindeki aracı takibe alarak, bir süre sonra durdurdu. Narkotik dedektör köpeğiyle araçta yapılan aramada; torbalara doldurulmuş, 42 kilo 824 gram ağırlığındaki 212 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplara el koyulurken, sürücü A.E.I. ve araçta bulunan 2'nci şoför M.D. de gözaltına alındı. Ekipler, devam eden çalışmada, uyuşturucuyu teslim alacağı belirlenen M.Y.'yi de şehir merkezinde yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.

 

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