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24.06.2020 - 10:05 | | DHA

Polis ıslak kıyafetlerinden şüphelenince... Yakayı ele verdi

Adana’da, uyuşturucu madde sattığı öne sürülen Hacer U. (34), polisin baskın yapması üzerine evindeki 5,76 gram bonzaiyi banyo giderine atmaya çalışırken yakalandı.

Polis ıslak kıyafetlerinden şüphelenince... Yakayı ele verdi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi’nde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda şüphelenilerek durdurulan Muhammet A.’nın (28) üzerinde 4 gram bonzai ele geçirildi. Emniyete götürülüp sorgulanan Muhammet A.’nın, uyuşturucu maddeyi Hacer U.’dan aldığını öne sürdüğü öğrenildi. Bu bilgi üzerine harekete geçen ekipler, Hacer U.’nun evine baskın düzenledi.

Polis, Hacer U. kapıyı açmayınca koçbaşıyla eve girdi. Bu sırada içeride olan Hacer U.’nun giysilerinin ıslak olmasından şüphelenen polis, yaptığı kontrolde banyo giderinin tıkalı olduğunu gördü.

Yapılan çalışma sonucu, 5,76 gram bonzai maddesini banyo giderine atmaya çalıştığı belirlenen Hacer U., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hacer U., çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan tutuklanırken, Muhammet A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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