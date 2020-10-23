MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kapıyı kilitledi! Evdeki eşyaları pencereden sokağa attı
ABONE OL
23.10.2020 - 17:45 | | DHA

Kapıyı kilitledi! Evdeki eşyaları pencereden sokağa attı

Eskişehir'de, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ertan A., 2'nci kattaki dairesinin penceresinden eşyalarını sokağa fırlattı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince ikna edilen Ertan A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kapıyı kilitledi! Evdeki eşyaları pencereden sokağa attı

Eskişehir Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Esen Sokak’taki apartmanın 2’nci katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ertan A., ev eşyalarını pencereden sokağa fırlatmaya başladı. Sokakta eşyaları görenler ise polis ekiplerine ihbarda bulundu. Sokağı güvenlik şeridi çekerek yaya trafiğine kapatan polis ekipleri, Ertan A.’yı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Bulunduğu evin kapısını kilitleyen Ertan A., bir süre sonra ikna olup, evden çıktı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Ertan A., sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sokağa atılan eşyalar ise Odunpazarı Belediyesi temizlik görevlilerince temizlendi.

Kapıyı kilitledi Evdeki eşyaları pencereden sokağa attı

Genç kıza sokak ortasında bıçaklı saldırıBayrampaşa'da bir saldırgan kaldırımda arkadaşıyla yürüyen genç kızı bıçaklayarak kaçtı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda genç kızın bacağına yedi dikiş atılırken, bıçaklı saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emine Erdoğan'ın sahiplendiği 'Leblebi' Külliye bahçesinde

Emine Erdoğan'ın sahiplendiği 'Leblebi' Külliye bahçesinde

Milyonları ilgilendiriyor! 23 yıl şartı var, ödeme yok...

Milyonları ilgilendiriyor! 23 yıl şartı var, ödeme yok...

10 soruda grip aşısı! 5 puanı bulan...

10 soruda grip aşısı! 5 puanı bulan...

On Numara sonuçları sorgulama ekranı! 23 Ekim On Numara çekilişi saat kaçta, nasıl oynanır?

On Numara sonuçları sorgulama ekranı! 23 Ekim On Numara çekilişi saat kaçta, nasıl oynanır?

Sıradaki Haber