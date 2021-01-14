Kaplama ve ayarı düşük altınla büyük vurgun

İstanbul’da altı kuyumcu atölyesinde ürettikleri takı ve ziynet eşyalarını ederinin 20 ile 40 katı arasında değişen fiyattan piyasaya sürerek vurgun yapan şebekelerin atölyelerine baskın yapıldı. Baskınlarda, 150 bin lira değerinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış ayarı düşük ve altın kaplama bilezik, kolye, yüzük, hasır kemer, çeyrek altın, yarım altın, reşat altın ile kaplamada kullanılan bakır teller ele geçti. Takı ve ziynet eşyalarının bazılarının bakır üzerine ince bir altın tabakası eklenerek elde edildiğini belirleyen polisler, üzerindeki kaplama altının değeri 500 ile 1000 lira arasında değişen ziynet eşyalarının, tamamı altınmış gibi gösterilerek 20 ile 25 bin lira arasında satıldığını; aynı yöntemin reşat, yarım ve çeyrek kart gibi altınlarda da uygulandığını belirledi. “Çantacılar” ayağındaki elemanlarıyla daha çok Anadolu’daki kuyumcuları hedef alan şebekelerden ele geçen 150 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının 3 milyon liraya piyasaya sürülmeye çalışılırken ele geçirildiği, şebekelerden birinin ürettiği kaplama ve ayarı düşük takı ve ziynet eşyalarını satmak için Bakırköy’de kuyumcu mağazası açmayı planlarken çökertildiği öğrenildi. 76 şüpheliden 29’u tutuklanırken, 42’sine adli kontrol kararı uygulandı. Beş şüphelinin bırakıldığı soruşturmada ele geçen 150 bin liralık ziynet ve takılar adli emanete teslim edildi.