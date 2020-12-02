‘Kapsamlı cezalar uygulanmalı’

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi de(UN Women) siber şiddete karşı bir kampanya başlattı. Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan kampanyaya, en büyük destek siber şiddete maruz kalan ünlü isimlerden geldi. O isimlerden biri de, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve siber şiddete maruz kalan ünlü sanatçı Işın Karaca. Karaca, gördüğü siber şiddet karşısında neler yaptığını Milliyet’e anlattı.

Birçok ünlü isim gibi kendisinin de defalarca siber şiddete maruz kaldığını belirten ünlü şarkıcı, “Sosyal medya doğru kullanılmadığında çok tehlikeli bir mecra olabiliyor. Siber şiddetin hiçbir sınırı yok. Kendi hayatları genellikle mutsuz insanların en büyük sevdası başkalarının hayatını zulme çevirmek. Bunun en kolay yolu tanımadığınız, göz önündeki insanlara saldırmak. Bizler de ne yazık ki bu insanların saldırısına maruz kalıyoruz” dedi.

Sustukça şiddet artıyor

Karaca sözlerini şöyle sürdürdü; “Gördüğüm siber şiddeti, ilk başlarda çok aklıma takmamaya çalışıyordum. Ancak zaman içerisinde, biz sustukça bu şiddetin arttığına şahit oldum. Bunun önüne geçmek için de birçok ünlü isim gibi ben de resmi makamlara şikayette bulundum. Sınırlarını aşan bir yorumla karşı karşıya kaldığımda artık direkt savcılığa şikayette bulunuyorum. Devletin bu konuda daha kapsamlı cezalar uygulaması gerekiyor. İnsanlar şunun farkına varmalı; ‘Birilerinin kişisel haklarını çiğniyorsam, bunun bedelini de ödemeliyim’. Yeni gelişen teknolojiyle birlikte daha kapsamlı yasalar ve kurallar olursa, siber şiddetin de önüne geçilecektir.”