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16.02.2021 - 18:13 | | DHA

Kar aniden bastırdı! Kuyruğun ucu bucağı yok

Zonguldak'ta aniden bastıran kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kentte aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Kozlu ilçesinde kar yağışı nedeniyle bir TIR yokuşu çıkamayınca trafik tıkandı. Yolda uzun kuyruklar oluştu. Trafik polisleri, sürücülerin geçişine tek şeritten kontrollü olarak izin verdi.

Zonguldak'ın İstanbul ile Ankara Karayolu'nda da yoğun kar yağışı devam etti. Karda kayan bazı araçlar şarampole devrildi. Her iki karayolu, TIR'ların geçişine kapatıldı.

Kar aniden bastırdı Kuyruğun ucu bucağı yok

    Karabük'te kar nedeniyle kapanan 36 köy yolu açıldıİl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle merkezde 7, Eflani'de 15, Eskipazar'da 17, Ovacık'ta 18, Yenice'de 10 ve Safranbolu'da 12 olmak üzere toplam 79 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.
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