Kar aniden bastırdı! Kuyruğun ucu bucağı yok

Kentte aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Kozlu ilçesinde kar yağışı nedeniyle bir TIR yokuşu çıkamayınca trafik tıkandı. Yolda uzun kuyruklar oluştu. Trafik polisleri, sürücülerin geçişine tek şeritten kontrollü olarak izin verdi.

Zonguldak'ın İstanbul ile Ankara Karayolu'nda da yoğun kar yağışı devam etti. Karda kayan bazı araçlar şarampole devrildi. Her iki karayolu, TIR'ların geçişine kapatıldı.