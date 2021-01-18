MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kar eğlencesi eziyete dönüştü! Zor kurtuldular
ABONE OL
18.01.2021 - 19:47 | | İHA

Kar eğlencesi eziyete dönüştü! Zor kurtuldular

Tokat’ta karda eğlenmek için çıktıkları Topçam Yaylası'ndan dönüşte yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti.

Tokat’ta aralıklarla devam eden kar yağışı özelikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Kent merkezinde bekledikleri kar yağışını göremeyen vatandaşların birçoğu eğlenmek için Topçam Yaylası'na çıktı.

Akşam saatlerinde geri dönüş yoluna geçen vatandaşlar, kar ve buzlanma nedeniyle yolda mahsur kaldı. Kar eğlencesi çileye dönen vatandaşlar, küçük maddi hasarlı kazalar atlattı.

Kar eğlencesi eziyete dönüştü Zor kurtuldular

Çamdere köyü yakınlarında yolda kalan vatandaşların imdadına ise İl Özel İdaresi ekipleri yetişti. Yol, kar kürüme ve tuzlama çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı. Yokuş yoldan vatandaşlar kent merkezine güçlükle inebildi.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 18 Ocak 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 342 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 183 oldu, 7 bin 905 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 270 bin 769'a yükseldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ertelenen 2020 KPSS DHBT ne zaman? ÖSYM sınav takvimine göre KPSS DHBT tarihi...

Ertelenen 2020 KPSS DHBT ne zaman? ÖSYM sınav takvimine göre KPSS DHBT tarihi...

81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

Son Dakika: Sabah yürüyüşüne çıkan 2 kadın kabusu yaşadı! Denize atlayarak kurtuldu

Son Dakika: Sabah yürüyüşüne çıkan 2 kadın kabusu yaşadı! Denize atlayarak kurtuldu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet