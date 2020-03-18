MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kar kalınlığı 3 metreyi buldu!
ABONE OL
18.03.2020 - 12:09 | | İHA

Kar kalınlığı 3 metreyi buldu!

Muş’ta 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda bulunan Cevlizlidere köyü yolunu ulaşıma açmaya çalışan ekipler, kar kalınlığının 2-3 metreye ulaştığı yolda günde sadece 1 kilometre ilerleyebiliyor.

Kar kalınlığı 3 metreyi buldu!

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kış mevsiminde yaşamın olmadığı ve bahar mevsimiyle birlikte köye geri dönüş yapan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için merkeze bağlı Cevizlidere köy yolunda çalışma başlattı. Merkeze 65 kilometre mesafede bulunan Cevizlidere köyü yolunu açmaya çalışan ekipler, kar kalınlığının 2-3 metreyi bulduğu yolda günde sadece 1 kilometre ilerleyebiliyor. 12 kilometrelik yolda 6 gündür 2 iş makinesi ile çalışan ekipler, yolun 6 kilometresini güçlükle ulaşıma açtı.

Kar kalınlığı 3 metreyi buldu

Yol açma çalışmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, “İl Özel İdaresinin görev sahasındaki Cevizlidere köyümüz insan yaşamının olmadığı, fakat bahar olması nedeniyle yol açma çalışması başlattık. Yolda yer yer 2-3 metre kar kalınlığı bulunmaktadır. Biz, 6 gündür orada çalışıyoruz. 12 kilometrelik bir yol. Karın sert olmasından dolayı günde sadece 1 kilometre yol alabiliyoruz. 5-6 günlük süre içerisinde bu yolu açmış olacağız. Vatandaşlarımız köyde kalmıyor ama bahar olması nedeniyle artık bu saatten sonra fidan veya diğer ihtiyaçların karşılanması için geri dönüyorlar. Bin 500 metrenin üzerindeki yerlerde fırtına nedeniyle bazı köy yollarımız kapandı. Bu yolları da yeniden ulaşıma açtık” dedi.

Kar kalınlığı 3 metreyi buldu

 

İspanya'da karantina altında DJ performansıİspanya!da bir DJ, akşam saatlerinde evinin balkonunda konser verdi. O anlar görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS ertelendi mi? TYT - AYT - YDT sınavı iptal oldu mu?

YKS ertelendi mi? TYT - AYT - YDT sınavı iptal oldu mu?

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

Sıradaki Haber