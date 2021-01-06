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06.01.2021 - 18:59 | | DHA

Kar kış onları durdurmuyor! Mehmetçik görev başında

Milli Savunma Bakanlığı, Ardahan'da görevli askerlerin zorlu hava ve arazi şartlarında yaptığı eğitimlerden fotoğraf paylaştı.

Kar kış onları durdurmuyor! Mehmetçik görev başında

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yurdun dört bir yanında vatan nöbeti tutan Mehmetçiklerimizin zorlu hava ve arazi şartlarındaki eğitimleri devam ediyor. Ardahan'daki 25'inci Hudut Tugay Komutanlığımızda görevli askerlerimiz, bölgede devriye ve pusu/dinleme faaliyetleri gerçekleştirdi" denildi. Paylaşımda ayrıca askerlerin eğitiminden fotoğraflar yer aldı.

Kar kış onları durdurmuyor Mehmetçik görev başında


Kar kış onları durdurmuyor Mehmetçik görev başında



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