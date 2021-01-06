06.01.2021 - 18:59 | | DHA
Kar kış onları durdurmuyor! Mehmetçik görev başında
Milli Savunma Bakanlığı, Ardahan'da görevli askerlerin zorlu hava ve arazi şartlarında yaptığı eğitimlerden fotoğraf paylaştı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yurdun dört bir yanında vatan nöbeti tutan Mehmetçiklerimizin zorlu hava ve arazi şartlarındaki eğitimleri devam ediyor. Ardahan'daki 25'inci Hudut Tugay Komutanlığımızda görevli askerlerimiz, bölgede devriye ve pusu/dinleme faaliyetleri gerçekleştirdi" denildi. Paylaşımda ayrıca askerlerin eğitiminden fotoğraflar yer aldı.
Cinsel ilişki vaadiyle kandırıp dehşeti yaşattılarAfyonkarahisar’da 72 yaşındaki adamı ilişkiye girme bahanesi ile villaya götüren kadın burada suç ortağı yabancı uyruklu 2 kişinin yardımı ile yaşlı adamı plastik kelepçe ile bağlayarak, rehin alıp oğlundan fidye istedi. Oğlunun bunu reddetmesi üzerine ise yaşlı adamın evindeki çelik kasanın anahtarını alan şüpheliler kasadan 41 bin Amerikan Doları ve 250 bin Irak Dinarı çaldı. Şahıslar polisin başarılı takibi ile yakalanırken, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.