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04.03.2020 - 11:25 | | DHA

Kar maskeli market hırsızı yakalandı!

Bolu’da, kar maskesi takıp girdiği 3 marketten toplam 5 bin lira çaldığı iddia edilen İ.B. (40) yakalandı.

Kar maskeli market hırsızı yakalandı!

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki 3 marketten yapılan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Marketlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin kar maskesi taktığını belirledi. Kimlik tespiti için bölgedeki tüm güvenlik kameralarını mercek altına alan polis, 10 gün süren çalışmalar sonunda şüphelinin İ.B. olduğunu saptadı. İ.B., Aktaş Mahallesi'ndeki evine gireceği sırada yakalandı.

Poliste 49 farklı suçtan kaydı bulunan İ.B., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

Göçmen çocuklardan "sınırları açın" çağrısıEdirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin sınırdaki bekleyişi sürerken, Meriç Nehri'nin kıyısındaki Doyran köyünde göçmen çocuklar, Türkçe, İngilizce ve Arapça "sınırları açın" yazılı pankart açarak gösteri yaptı.
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