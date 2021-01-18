Kar ne zaman bitecek? İl il hava durumu yayımlandı! Bu uyarıya dikkat...

Büyük heyecan ve sabırsızlıkla beklenen kar yurt genelini etkisi altını aldı. Özellikle Marmara Bölgesi'ne yağan kar çok konuşuldu. Haftanın ilk gününde ise hava durumu araştırılmaya başladı. hafta sonunu beyaza bürünen manzaralarla karşılayan İstanbullular, kar yağışı ne zamana kadar sürecek sorusuna cevap arıyor. İşte MGM'nin uyarıları ve Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere diğer illerin hava durumu bilgileri...

KAR YAĞIŞI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ NE KADAR GÖSTERECEK?

Bu yaşadığımız kar yağışı 2017'den beri uzun zamandır görmediğimiz yoğun bir kar yağışıydı. Cuma akşam saatleri 17.00 gibi başlayan kar yağışını gece saat 03.00'te daha şiddetli hissettik. Pazartesi akşama kadar devam etmesini bekliyoruz. Hafif ve orta kuvvette şiddeti sürecek. Daha çok yüksek kesimlerde etkili olacak. Boğaz çevresi, Anadolu yakası ve Avrupa yakasının da doğusunda. Kar tutan yerler var. Kıyı kesimlerimizde ise tutmayan bölgelerimiz de var.



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Batı Karadeniz'de Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor!

Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bu akşam saatlerinden itibaren, Pazartesi (18.01.2021) sabah saatlerine kadar bölge genelinde yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Anadolu’nun Güneydoğusunda Beklenen Kuvvetli Rüzgarlara Dikkat!

Rüzgarın; bugün(17.01.2021) akşam saatlerinden itibaren, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ( Hakkari, Şırnak, Van, Ağrı, Muş, Bitlis ) güney ve güneybatı yönlerinden fırtına (40-70 km/saat) ve yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel dik yamaçlarda çığ riski, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hava Sıcaklıkları Düşüyor, Buzlanma ile Birlikte Zirai Don Bekleniyor!

Hafta başında ise (18.01.2021) sıcaklıkların kuzeybatı bölgelerden başlayarak daha da düşeceği ve ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin de altına düşmesiyle birlikte, Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde hafif, Marmara bölge genelinde orta, diğer yerlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte ulaşımda görülebilecek aksamaların yanında, zirai faaliyetlerine devam eden üreticilerimizin buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.