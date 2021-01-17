Kar nedeniyle yolda mahsur kalanları kurtarma çalışması başlatıldı

Kentte dün akşam başlayan kar, etkisini sürdürüyor.

Gonca Mahallesinden ilçe merkezine gelen, aralarında Pamukova Kamyoncular Kooperatif Başkanı Şaban Özzaim'in de bulunduğu 9 araç tipi ve kar nedeniyle yolda kaldı.

Özzaim, gazetecilere telefonla yaptığı açıklamada, aşırı tipi ve kar nedeniyle kendisi dahil 9 aracın mahsur kaldığını, ekiplere haber verildiğini söyledi.

Gonca Mahallesi Pamukova Orman İşletme Şefliği odun deposu arasında mahsur kaldıklarını aktaran Özzaim, bölgede tipi ve kar nedeniyle kurtarılmayı beklediklerini kaydetti.