Kar ve fırtına ulaşımı vurdu

Ülkeyi etkisi altına alan kar, fırtına ve soğuk hava ulaşımı olumsuz etkiledi.



Iğdır’dan Kars’ın Cıbıltepe Kayak Merkezi’ne giden otobüs dün, kar ve tipi nedeniyle yan yatarak kara saplandı. Jandarma, otobüsün camını kırarak 28 yolcuyu kurtardı.



Adana’dan Erciyes Dağı’na kayak yapmak için gelenleri taşıyan Htur otobüsü dün Kayseri’nin Develi ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle devrildi. Kazada, 43 kişi yaralandı.



Diyarbakır’dan Yalova’ya giden yolcu otobüsü da, buzlanmanın etkili olduğu Kayseri-Kırşehir kara yolu Yeniyapan köyü yakınlarında devrildi. 22 kişi hafif yaralandı.



Konya-Antalya karayolunda önceki gece Sezer Çetinkaya (36) yönetimindeki otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak önünde giden TIR’a çarptı. Kazada Çetinkaya hayatını kaybederken, otomobilin ibresinin ise 170’te takılı kaldığı görüldü.



Soğuk ve karlı havadan Trakya Bölgesi de nasibini aldı. Edirne’nin, Bulgaristan’a sınır Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyünde, kar yağışı sevinçle karşılandı. Köylülerden Osman Alaç (75) kızakla, torunlarıyla birlikte karın keyfini çıkardı. Keşan ilçesinde ise, hava sıcaklığındaki ani düşüş nedeniyle kuşlar donarak öldü. Kar yağışı Tekirdağ’ı da beyaza bürürken, kentte sıcaklığı eksi 4 derece olarak ölçüldü.



Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Erzurum, Tunceli, Iğdır, Kars, Ağrı ile Erzincan’da kar ve tipi nedeniyle bin 916 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kars’ta kar ve tipi nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars için kuvvetli fırtına ve çığ uyarısında bulundu.



Karadeniz Bölgesi’nde de kar yağışı nedeniyle bin 323 köy yolu kapandı.



Çatak’a 3 çığ düştü



Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Van’da dün yine art arda çığ düştü.



İlk çığ sabah saatlerinde ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Elmalı mevkisinde düştü. Bir süre sonra bu kez sırasıyla Korulu ve Bilgi mahallelerinde çığ düştü. Çığlarda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Hava şartları nedeniyle yol açma çalışmaları da durduruldu.



TIR geçişine kapatıldı



Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı nedeniyle karayolunun İstanbul istikameti Elmalık Kavşağı’nda trafik ekipleri, yolun kapanmaması için bir süre TIR’ların Bolu Dağı’ndan geçişine izin vermedi.



Kar İstanbul’u beyaza bürüdü



İstanbul’da beklenen kar dün geldi. Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı megaşehri beyaza bürüdü. Çamlıca Tepesi de beyaza büründü. Sabah erken saatlerde buraya gelenler karın tadını çıkardı. Karlı İstanbul manzarasını fotoğrafladı. Beykoz, Beylikdüzü, Zeytinburnu ve Yenibosna’da da etkili olan kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi, soğuk hava dalgasının da bu akşama kadar sürmesi bekleniyor.