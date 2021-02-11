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11.02.2021 - 17:31 | | DHA

Kar yağacağını duyan koronayı unuttu! Sahile akın ettiler

İstanbul bugün yazdan kalma bir hava yaşadı. Yarından itibaren sıcaklıkların düşeceğini ve kar yağışının günlerce süreceğini duyan çok sayıda vatandaş güneşin tadını çıkartmak için sahillere akın etti.

Kar yağacağını duyan koronayı unuttu! Sahile akın ettiler

İstanbul'da son günlerde hava sıcaklığı yükseldi. Bugün bazı ilçelerde termometreler, 20 dereceyi gösterdi. Ancak yarından itibaren hava sıcaklıklarının aniden düşmesi ve pazartesi günü 0 dereceye inmesi bekleniyor.

Pek çok kişi, beklenen kar yağışı ve soğuk hava dalgası İstanbul'a ulaşmadan önce, güzel havanın tadını çıkartmak için Caddebostan Sahili'ne akın etti. Kimi vatandaş çimlerde oturarak arkadaşları ve ailesiyle birlikte piknik yaptı, kimi ise yürüyüş yapıp bisiklete bindi. Oldukça Kalabalık olan Caddebostan Sahili'nde, sosyal mesafe kuralı ise unutulmuştu.

"İNSANLAR SICAK HAVAYI GÖRÜNCE SAHİLLERE AKIN EDİYOR"

Arkadaşları ile Caddebostan Sahili'nde oturan Özgür Eyüboğlu, "Değişik bir sıcak var. İnsanlar da sıcak havayı görünce sahillere akın ediyor. Kafeler kapalı. Kalabalık oluştu, sosyal mesafe yok, insanlar maske takmıyorlar. Haftaya kar bekleniyormuş ama havaya bakınca kar dışında her şey bekleniyor. Son bir kez kar gelmeden oturalım burada dedik, birkaç gün sonra yeniden otururuz" dedi.

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"KAR YAĞARSA ÇIKAMAYIZ DEDİM"

Bir başka vatandaş ise, "Çok sıcak. Fenerbahçe'den yürüyerek gelelim dedik, yarı yolda montu attım. Normal değil tabii bu havalar. Arkadaşıma 'çıkalım bugün, yürüyüşümüzü yapalım kar yağarsa çıkamayız' dedim" diye konuştu.

 

Akıntıya kapılan minibüsten son anda atladılarBursa'nın Karacabey ilçesinde, dere suyunun az olduğu dönemlerde araçların da geçiş sağladığı beton köprüden karşıya geçen minibüs, akıntıya kapılarak sürüklendi. Sürücü ve bir yolcu ise kayalıklara çarparak, duran minibüsten son anda atlayarak kurtuldu. Bu anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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