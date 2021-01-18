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18.01.2021 - 10:45 | | İHA

Son dakika! Kar yağışı İstanbul’a 10 günlük su kazandırdı

Bir son dakika haberine göre; kar yaşından önce kuraklık tehlikesi geçiren İstanbul için sevindiren haber geldi. 3 gündür etkili olan özellikle bu sabah kuvvetini artıran yağışlar, kente 10 günlük su kazandırdı. Barajların doluluk oranları yüzde 30 seviyelerine kadar çıktı.

Son dakika! Kar yağışı İstanbul’a 10 günlük su kazandırdı

Son ayların kurak geçmesiyle susuzluk tehlikesi ile karşı kaşıya kalan İstanbul'da, etkili olan yağmur ve kar yağışı barajları doldurmaya devam ediyor. Son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent’te görülen yağmur ve kar yağışları İSKİ’nin verilerine de yansıdı. Kentte son 3 gündür etkili olan kar yağışı 10 günlük su kazandırdı. Doluluk oranı ise aylar sonra yüzde 30 seviyesinin üzerine yeniden çıktı.

DAHA DA YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

En fazla artış ise İstanbul’un önemli su kaynağı olan Istrancalar Barajında görüldü. 10 Ocak Pazar günü yüzde 32.46 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 84 seviyesine yükseldi. Alibeyköy barajı yüzde 42 seviyesine çıktı.

Su seviyesinin karların erimesi ile daha da artması tahmin ediliyor.

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