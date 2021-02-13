Kar yağışı İstanbul'da ne kadar sürecek? Kar ne zaman yağacak? İşte il il hava durumu

Son dakika haberleri arasında kar haberleri dikkatle takip ediliyor. Meteoroloji, yurt genelini kar yağışı hakkında uyarırken, vatandaşlar ise internet üzerinden bilgi almak için arayışa geçiyor. Kar yağışı İstanbul'da ne kadar sürecek? Kar ne zaman yağacak? sorularının cevaplarını haberimizde derledik. İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu bilgileri haberimizin devamında...

İSTANBUL HAVA DURUMU





KAR YAĞIŞI İSTANBUL'DA NE KADAR SÜRECEK, NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da beklenen şiddetli kar yağışı bu gece itibarı ile şehir genelinde etkisini gösterecek. MGM, yağışlar için saat verirken kar yağışının 6 gün süreceğini bildirdi.

Marmara'da Beklenen Kar Yağışlarına Dikkat!

Marmara Bölgesinde yarın (13.02.2021 Cumartesi) akşam saatlerinden sonra başlayacak olan kar yağışının zamanla kuvvetli yer yer yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/sa) ile birlikte kar yağışının zaman zaman tipi şeklinde olması beklenmektedir. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ANKARA HAVA DURUMU





İZMİR HAVA DURUMU

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Kastamonu Kıyıları ile Bafra Arasında Fırtına Bekleniyor!

Rüzgarın, yarın (Cumartesi) batı ve kuzeybatıdan, günün ilk saatlerinde güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Zirai Don Tehlikesine Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Pazar (14.02.2021) gününden itibaren yurdumuzun kıyılarında hafif iç kesimlerinde orta yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.