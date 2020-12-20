20.12.2020 - 00:38 | | İHA
Kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Bayburt'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Lapa lapa yağan kar Bayburt’u beyaza bürürken, yüksek kesimlerde tipi de etkili oldu. Türkiye'de kışın en çetin geçtiği illerden biri olan Bayburt'ta, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan cadde ve sokaklar karla kaplandı.
Kar yağışıyla birlikte ağaçlar, araçlar ve evlerin çatıları beyaza büründü.
Yağış, kentin yüksek kesimlerinde etkisini daha fazla gösterirken, kar kalındığı bazı yerlerde 15 santimetreye kadar ulaştı.
Bayburt Belediyesi ekipleri gece saatlerinde karla mücadele ve buzlanma ihtimali olan yollarda tuzlama çalışmasına başladı.
Aralık ayında tek başına denizin keyfini çıkardıSokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yabancı turistler sıcak havanın keyfini doyasıya çıkardı. Bodrum’da Ukrayna uyruklu Nataliia Kolesnikova isimli yabancı turist ise Paşatarlası plajında tek başına yüzerek denizin, kumun ve sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı.