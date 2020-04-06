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06.04.2020 - 17:36 | | AA

Kara Kuvvetlerinde, corona virüsle mücadele kapsamında sözleşmeli er temin faaliyetleri ertelendi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2020 yılı sözleşmeli er temin faaliyetleri, yeni tip corona virüsle mücadele kapsamında ertelendi.

Kara Kuvvetlerinde, corona virüsle mücadele kapsamında sözleşmeli er temin faaliyetleri ertelendi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, sözleşmeli erlik için başvuruda bulunan adayların ikinci seçim aşamaları ileri bir tarihte yapılacak.

Seçim aşamalarının icra edileceği tarihler, faaliyetlerin başlangıcından 15 gün önce duyurulacak.

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