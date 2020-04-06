06.04.2020 - 17:36 | | AA
Kara Kuvvetlerinde, corona virüsle mücadele kapsamında sözleşmeli er temin faaliyetleri ertelendi
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2020 yılı sözleşmeli er temin faaliyetleri, yeni tip corona virüsle mücadele kapsamında ertelendi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, sözleşmeli erlik için başvuruda bulunan adayların ikinci seçim aşamaları ileri bir tarihte yapılacak.
Seçim aşamalarının icra edileceği tarihler, faaliyetlerin başlangıcından 15 gün önce duyurulacak.
İngiliz Kraliyet Postası çalışanının yaptığı harekete tepki yağdıCorona virüs (Covid-19) salgınının şiddetini gösterdiği İngiltere'nin başkenti Londra'da, İngiliz Kraliyet Postası'nda çalışan bir kişi burnunu eliyle silip bir evin kapısına sürdü. O anlar güvenlik kamerası tarafından ortaya çıktı.