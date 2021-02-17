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17.02.2021 - 11:50 | | DHA

Kara yolunda yaralı bulunan kurda tedavi

Bingöl'de araç çarpması sonucu yaralandığı sanılan ve kara yolunda bulunan kurt, belediyenin Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

Kara yolunda yaralı bulunan kurda tedavi

Bingöl Genç ilçesinde, kara yolunda yatan yaralı kurdu görenler, Genç İçin Bir Saat Derneği üyesi Aydın Tutkal'a durumu bildirdi. Kurdun bulunduğu yola giden Tutkal, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ve jandarmayı arayarak ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen jandarma, güvenlik önlemi alırken, yaralı kurt da DKMP ekiplerince Bingöl Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedaviye alındı. Aydın Tutkal, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kurda, sabaha karşı aracın çarptığını tahmin ettiklerini belirterek, "Bize gelen ihbar üzerine olay yerine geldik. Ekiplere haber verdik. Gerekli tedavisi için ekiplere teslim ettik" dedi.

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