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03.03.2020 - 16:09 | | İHA

Karabük- Zonguldak kara yolunda yolunda heyelan

 Karabük-Zonguldak Kara yolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyrukların oluştuğu kara yolu, ekiplerin çalışması sonrası tek taraflı ulaşıma açıldı.

Karabük- Zonguldak kara yolunda yolunda heyelan

Karabük-Zonguldak Karayolu'nda yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü. Yaşanan heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma çift yönlü kapandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve Kara yolları ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kara yolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı. Kapanan kara yolu nedeniyle iki yönlü uzun araç kuyrukları oluştu. Kara yolları ekiplerinin çalışmasıyla yol tek yönlü olarak ulaşıma açıldı.

Ekipler, yolun çift yönlü ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük- Zonguldak kara yolunda yolunda heyelan

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