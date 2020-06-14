14.06.2020 - 17:43 |
Karabük'te 9 yeni vaka daha tespit edildi!
Gelen bir son dakika haberine göre, Karabük'te 9 corona virüs vakası daha tespit edilirken hasta sayısı ise 38'e yükseldi.
Karabük'te 18 günde 29'a çıkan corona virüs vaka sayısı 38'e yükseldi. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde Tarihi Çarşı bölgesinde iki esnafta corona virüs tespit edildi. Esnaflarla temasta bulunanlarla ilgili filyasyon ekipleri tarama çalışması başlattı. Esnafların Ankara'da hasta ziyaretine gittiği, virüsü burada kapmış olabilecekleri değerlendiriliyor.
Vakalardan 5'i taburcu edilirken, 33 kişinin hastanede tedavileri devam ediyor.
Kendisini yakalamaya gelen polislere sitem ettiİzmit’te polisler hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cüneyt Y.'yi iki bina arasındaki boşlukta yakaladı. Tahtaları üzerine koyarak kendini gizlemeye çalışan Cüneyt Y., "Ayıp be size, yazıklar olsun. Bir gün siz de öyle olursunuz. Gelmiyorum, öldürün o zaman" dedi. Bir süre sonra bulunduğu yerden çıkan Cüneyt Y., gözaltına alındı.