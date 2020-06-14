Karabük'te 9 yeni vaka daha tespit edildi!

Karabük'te 18 günde 29'a çıkan corona virüs vaka sayısı 38'e yükseldi. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde Tarihi Çarşı bölgesinde iki esnafta corona virüs tespit edildi. Esnaflarla temasta bulunanlarla ilgili filyasyon ekipleri tarama çalışması başlattı. Esnafların Ankara'da hasta ziyaretine gittiği, virüsü burada kapmış olabilecekleri değerlendiriliyor.

Vakalardan 5'i taburcu edilirken, 33 kişinin hastanede tedavileri devam ediyor.