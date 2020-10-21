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21.10.2020 - 15:03 | | İHA

Karabük’te bir mahalle karantinaya alındı

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı bir mahalle ile bir apartman koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Karabük’te bir mahalle karantinaya alındı

Karabük Eflani’nin Başiğdir köyü Yukarı Mahalle okul mevkiinde ve Merkez Candaroğulları Mahallesi Çelebiler Caddesi’ndeki bir apartmanda koronavirüs vakaları görüldü.

Eflani İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararıyla Yukarı Mahalle ve Çelebiler Caddesi’ndeki apartman bugünden başlamak üzere 14 gün süreyle karantinaya alındı. Kararın ardından jandarma ekipleri mahalleye giriş çıkışları kontrol altına aldı. Apartmanın çevresine ise güvenlik şeridi çekildi.

 

 

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