MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Karabük’te virüsten ölenlerin sayısı 7’ye yükseldi!
ABONE OL
22.04.2020 - 17:40 | | İHA

Karabük’te virüsten ölenlerin sayısı 7’ye yükseldi!

Karabük’te corona virüs vakalarının görülmeye başladığı ilk günden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi.

Karabük’te virüsten ölenlerin sayısı 7’ye yükseldi!

Karabük’te corona virüse yakalandıktan sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 76 yaşındaki E.A. ile 77 yaşındaki S.K. isimli yaşlı kadın hayatını kaybetti. Aynı günde corona virüsten ölen iki kişi ile birlikte toplam ölenlerin sayısı ise 7’ye yükseldi.

Covid-19’dan dolayı hayatını kaybeden E.A. ve S.K.’nin cenazesi sosyal mesafeye dikkat edilerek cenaze aracından indirilmeden yakınlarının da katılımıyla kılındıktan sonra Karabük Belediyesine ait ekiplerce tabutla birlikte hazırlanan mezarda toprağa verildi.

68 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Öte yandan Karabük’te Covid-19 tespit edilip hastaneye kaldırılarak tedavi edilen 68 kişi taburcu edilirken, 52 kişinin ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam ediyor. Testleri pozitif çıkan ve sağlıkları iyi olan 13 kişinin ise yurt ve evlerinde karantina altında tedavileri sürüyor.

Corona virüsten hayatını kaybeden Dr. Kalaycı'nın adı aile sağlık merkezine verildiİstanbul'da aile hekimi olarak görev yaparken yakalandığı corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı Eyüp'teki aile sağlık merkezine verildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

262 Alan Kodu Nerenin? 0262 Telefon Kodu Nereye Ait?

262 Alan Kodu Nerenin? 0262 Telefon Kodu Nereye Ait?

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

344 Alan Kodu Nerenin? 0344 Telefon Kodu Nereye Ait?

344 Alan Kodu Nerenin? 0344 Telefon Kodu Nereye Ait?

Sıradaki Haber