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08.10.2020 - 15:41 | | DHA

Karabük’te, yıldırım isabet eden ormanda yangın

Karabük Eskipazar ilçesinde, gece yıldırım isabet etmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Şu ana kadar 40 hektar alan zarar görürken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Karabük’te, yıldırım isabet eden ormanda yangın

Karabük Eskipazar’a bağlı Sofular köyünde, gece saatlerinde, ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler, jandarma ve itfaiyeye bildirdi. Bölgeye çevre illerden de olmak üzere orman ve itfaiye ekipleri, yangın söndürme helikopteri ve uçağı ile sevk edildi.

Yangının dağlık alanda çıkması nedeniyle iş makineleriyle yollar açıldı. Kontrol altına alınan yangın, bir süre sonra rüzgarın da etkisiyle tekrar başladı. Arazi şartları nedeniyle yangına güçlükle müdahale edilirken, şu ana kadar yaklaşık 40 hektarlık alan yandı. Yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

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