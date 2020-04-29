Karadeniz somonuna akın

Kadıköy Özmen Balıkçılık’tan Selim Çay, “Fiyatının uygunluğu kadar içerdiği vitaminlerin varlığı somonun tercih edilmesini sağlıyor. Hamsinin 20-25 TL’den satılması ilçede somona ilgiyi artırıyor. Sanırım bu hafta boyu somon satarak geçiririz. Keşke av sezonu boyunca tezgahımız hep böyle kalabalık olsa. Bir somon 1,5 kg geliyor ve 40-45 TL’ye balıksever mutfağına gidiyor” dedi.

Lüfer 200 TL

Bilim insanları tarafından 2009 yılında neslinin tükendiği kanıtlanan lüferin kilosu ise 150-200 TL’ye kadar çıktı. Olta balıkçıları tarafından İstanbul Boğazı’nda tutulan 200 gram ağırlığındaki lüferin tanesi 35 TL’den satıldı. Beş tanesi bir kilo eden lüfere ilginin olmadığı görüldü.

Fiyatlar:

Hamsi: 20-25 TL

Levrek: 50 TL

Çupra: 50 TL

Mezgit: 40 TL

Gümüş: 15 TL

Minekop: 50 TL

Norveç Uskumru

(tane): 10 TL

Lüfer (tane): 35 TL