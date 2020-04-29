MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Karadeniz somonuna akın
ABONE OL
29.04.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

Karadeniz somonuna akın

Balık avı sezonu boyunca tezgahlarda beklenen bereket yaşanmazken, dört günlük sokağa çıkma yasağının ardından yüzleri somon güldürdü. Karadeniz’de Ordu ve Samsun’da çiftliklerde üretilen somon tezgahlarda 30 TL’den satıldı. Somon yoksek Omega 3 vitamini ile biliniyor

Karadeniz somonuna akın
GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

Kadıköy Özmen Balıkçılık’tan Selim Çay, “Fiyatının uygunluğu kadar içerdiği vitaminlerin varlığı somonun tercih edilmesini sağlıyor. Hamsinin 20-25 TL’den satılması ilçede somona ilgiyi artırıyor. Sanırım bu hafta boyu somon satarak geçiririz. Keşke av sezonu boyunca tezgahımız hep böyle kalabalık olsa. Bir somon 1,5 kg geliyor ve 40-45 TL’ye balıksever mutfağına gidiyor” dedi.

Lüfer 200 TL

Bilim insanları tarafından 2009 yılında neslinin tükendiği kanıtlanan lüferin kilosu ise 150-200 TL’ye kadar çıktı. Olta balıkçıları tarafından İstanbul Boğazı’nda tutulan 200 gram ağırlığındaki lüferin tanesi 35 TL’den satıldı. Beş tanesi bir kilo eden lüfere ilginin olmadığı görüldü.

Fiyatlar:

Hamsi: 20-25 TL
Levrek: 50 TL
Çupra: 50 TL
Mezgit: 40 TL
Gümüş: 15 TL
Minekop: 50 TL
Norveç Uskumru
(tane): 10 TL
Lüfer (tane): 35 TL

Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 18 kişinin iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 38 bin 809'e yükseldiğini açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Karadeniz somonuna akın

Karadeniz somonuna akın

Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

40 bin Suriyeli aile evine döndü

40 bin Suriyeli aile evine döndü

Sıradaki Haber