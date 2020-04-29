Karadeniz somonuna akın
Balık avı sezonu boyunca tezgahlarda beklenen bereket yaşanmazken, dört günlük sokağa çıkma yasağının ardından yüzleri somon güldürdü. Karadeniz’de Ordu ve Samsun’da çiftliklerde üretilen somon tezgahlarda 30 TL’den satıldı. Somon yoksek Omega 3 vitamini ile biliniyor
Kadıköy Özmen Balıkçılık’tan Selim Çay, “Fiyatının uygunluğu kadar içerdiği vitaminlerin varlığı somonun tercih edilmesini sağlıyor. Hamsinin 20-25 TL’den satılması ilçede somona ilgiyi artırıyor. Sanırım bu hafta boyu somon satarak geçiririz. Keşke av sezonu boyunca tezgahımız hep böyle kalabalık olsa. Bir somon 1,5 kg geliyor ve 40-45 TL’ye balıksever mutfağına gidiyor” dedi.
Lüfer 200 TL
Bilim insanları tarafından 2009 yılında neslinin tükendiği kanıtlanan lüferin kilosu ise 150-200 TL’ye kadar çıktı. Olta balıkçıları tarafından İstanbul Boğazı’nda tutulan 200 gram ağırlığındaki lüferin tanesi 35 TL’den satıldı. Beş tanesi bir kilo eden lüfere ilginin olmadığı görüldü.
Fiyatlar:
Hamsi: 20-25 TL
Levrek: 50 TL
Çupra: 50 TL
Mezgit: 40 TL
Gümüş: 15 TL
Minekop: 50 TL
Norveç Uskumru
(tane): 10 TL
Lüfer (tane): 35 TL