MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: Çarpıcı 'müjde' yorumları... Karadeniz'de doğal gaz mı bulundu?
ABONE OL
21.08.2020 - 12:15 |

Son dakika: Çarpıcı 'müjde' yorumları... Karadeniz'de doğal gaz mı bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 'müjde'yi açıklayacak. İddialar çeşitli. Ancak en çok konuşulan başlık Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulunduğu şeklinde. Ve bu doğal gazın da 20 yıllık bir ihtiyacı karşılayabileceği dile getiriliyor. CNN TÜRK canlı yayınına katılan konuklar, müjdeyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika: Çarpıcı 'müjde' yorumları... Karadeniz'de doğal gaz mı bulundu?

CNN TÜRK'te gazetecilerin ve akademisyenlerin saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye ilişkin yorumları:

KARADENİZ'DEKİ DENGE

Gazeteci Nedim Şener: Eğer doğal gaz tahmini doğru ise hızlı davranmalıyız. Karadeniz'den Avrupa'ya gaz boru hatları mevcut. Türkiye de bu projelerin içerisinde. Eğer Karadeniz'de doğal gaz bulunursa Türkiye bunu kendi iç ihtiyacı için karşılayacaktır. Ki bu bile ekonomik anlamda büyük bir avantaj demek. Türkiye'nin birçok konuda eli daha da rahat olacak. Ve Türkiye'nin stratejik önemi daha da güçlenecek.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Türkiye bekliyor! Erdoğan'ın açıklayacağı müjdenin perde arkası...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Bakan Albayrak'tan 'müjde' mesajı

"EKONOMİYE CİDDİ ÇARPAN ETKİSİ OLACAK"

Dr. Eray Güçlüer: Enerji noktasındaki böyle bir gelişme Türkiye'yi daha bağımsız bir ülke haline getirecektir. Bunun bir çarpan etkisi olacak ve bu da ekonomiye ciddi manada yansıyacaktır.

Son dakika: Çarpıcı müjde yorumları... Karadenizde doğal gaz mı bulundu

"ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK SONA ERECEK"

Doc.Dr. Kadir Tuna: Her ülkenin büyüme parametresinde enerji kalemi çok önemli. İthalatımızın içerisinde enerjinin payı yüksek. Belirtildiği şekilde bir enerji rezervinden söz ediliyorsa bu durum enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracaktır. Öte yandan kur baskısı üzerindeki yükü de bu gelişmeler hafifletecektir. Uzun vadede hissedeceğimiz en önemli noktalardan bir tanesi de kişi başına milli gelirin artması anlamına geliyor. Daha istikrarlı büyüme trendine gireceğiz.

KARADENİZ'İN AVANTAJI ÇOK BÜYÜK

Uluç Özülker: Karadeniz, deniz münhasır anlaşmaları yapıldığı için buradan çıkaracağımız gazı doğrudan kullanabileceğiz. Akdeniz'de de yeni rezervler bulunacaktır. Akdeniz'in farkı tüm dünyanın gözü üzerinde olması ve jeostratejik bir bölge olması. Akdeniz'de kendi kıta sahanlığımızda bir keşif söz konusu olursa çatlak seslerin gelmesine engel olamayacaktır. Dolayısıyla Karadeniz'in avantajı çok büyük!

Libya'da Hafter yanlısı protestocular Türk bayrağı yaktı!Skandal görüntüler Libya'nın Bingazi kentinden geldi. Bir grup Hafter yanlısı Libyalı, Türk bayrağını yaktılar.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Korkunç kaza sonrası sürücüye tutuklama

Korkunç kaza sonrası sürücüye tutuklama

EYT'li, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Artık kimse yapamaz...

EYT'li, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Artık kimse yapamaz...

Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

Üniversite yerleştirme sonuçları belli oldu mu? YKS tercih sonuçları son dakika haberi!

Üniversite yerleştirme sonuçları belli oldu mu? YKS tercih sonuçları son dakika haberi!

Sıradaki Haber