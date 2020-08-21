Son dakika: Çarpıcı 'müjde' yorumları... Karadeniz'de doğal gaz mı bulundu?

CNN TÜRK'te gazetecilerin ve akademisyenlerin saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye ilişkin yorumları:

KARADENİZ'DEKİ DENGE

Gazeteci Nedim Şener: Eğer doğal gaz tahmini doğru ise hızlı davranmalıyız. Karadeniz'den Avrupa'ya gaz boru hatları mevcut. Türkiye de bu projelerin içerisinde. Eğer Karadeniz'de doğal gaz bulunursa Türkiye bunu kendi iç ihtiyacı için karşılayacaktır. Ki bu bile ekonomik anlamda büyük bir avantaj demek. Türkiye'nin birçok konuda eli daha da rahat olacak. Ve Türkiye'nin stratejik önemi daha da güçlenecek.

"EKONOMİYE CİDDİ ÇARPAN ETKİSİ OLACAK"

Dr. Eray Güçlüer: Enerji noktasındaki böyle bir gelişme Türkiye'yi daha bağımsız bir ülke haline getirecektir. Bunun bir çarpan etkisi olacak ve bu da ekonomiye ciddi manada yansıyacaktır.

"ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK SONA ERECEK"

Doc.Dr. Kadir Tuna: Her ülkenin büyüme parametresinde enerji kalemi çok önemli. İthalatımızın içerisinde enerjinin payı yüksek. Belirtildiği şekilde bir enerji rezervinden söz ediliyorsa bu durum enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracaktır. Öte yandan kur baskısı üzerindeki yükü de bu gelişmeler hafifletecektir. Uzun vadede hissedeceğimiz en önemli noktalardan bir tanesi de kişi başına milli gelirin artması anlamına geliyor. Daha istikrarlı büyüme trendine gireceğiz.

KARADENİZ'İN AVANTAJI ÇOK BÜYÜK

Uluç Özülker: Karadeniz, deniz münhasır anlaşmaları yapıldığı için buradan çıkaracağımız gazı doğrudan kullanabileceğiz. Akdeniz'de de yeni rezervler bulunacaktır. Akdeniz'in farkı tüm dünyanın gözü üzerinde olması ve jeostratejik bir bölge olması. Akdeniz'de kendi kıta sahanlığımızda bir keşif söz konusu olursa çatlak seslerin gelmesine engel olamayacaktır. Dolayısıyla Karadeniz'in avantajı çok büyük!