06.04.2020 - 19:09 | | İHA
Karadeniz'de şiddetli fırtına! Dalgalar 6 metreyi aştı
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 6 metrelik dalgalar oluştu.
Akçakoca'da hızı yaklaşık 50 ile 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar sahilleri ve istinat duvarlarını dövdü. Meteorolojiden edinilen bilgilere göre, şiddetli rüzgarın 3 gün daha etkisini sürdüreceği öğrenildi. Yetkililer, balıkçılara denize açılmamaları ve vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Belediye başkanı seslendi: Lütfen evlerinizde kalınCorona virüs salgını nedeniyle Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan yazlıklarına akın eden yaklaşık 20 bin kişi, alınan son karar sonrası ilçede kaldı. Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, "Bu yoğunlukla baş edebilecek durumda değiliz, evinizden çıkmayın." dedi.