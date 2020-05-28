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28.05.2020 - 16:54 | | DHA

Karakoçan'da avını yiyen vaşak görüntülendi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kavalcık köyünde nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, avını yerken görüntülendi.

Karakoçan'da avını yiyen vaşak görüntülendi

Karakoçan ilçesine bağlı Kavalcık köyünde hayvanlarını otlatmaya çıkaran köylüler, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağı görüntüledi. Avını yerken görüntülenen vaşak, bir süre bekledikten sonra, hızla bölgeden uzaklaştı.

Karakoçanda avını yiyen vaşak görüntülendi

 

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