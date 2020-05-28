Karakoçan'da avını yiyen vaşak görüntülendi

Karakoçan ilçesine bağlı Kavalcık köyünde hayvanlarını otlatmaya çıkaran köylüler, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağı görüntüledi. Avını yerken görüntülenen vaşak, bir süre bekledikten sonra, hızla bölgeden uzaklaştı.
Kocaeli'de taksici doğum yapan kadını araçtan attıKocaeli'nin Çayırova ilçesinde, hamile olan Ayşe Haşim ve eşini evinden alan taksici, doğum yapmak üzere olan kadını aracından indirdi. Ayşe Haşim evinin önünde sokakta doğum yaparken, 2 dakika sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, taksiciyi gözaltına aldı.